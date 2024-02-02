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Сегодня, 09:23

«Реал» намекнул на трансфер Мбаппе

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Реал» опубликовал видео в соцсети, в котором намекнул на переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В ролике показана дата 2 февраля и отсчет времени. Также в видеозаписи фигурирует слово «новый» и контур черепахи (прозвище Мбаппе. — Прим. «СЭ»).

Скриншот видеоролика.

Ранее 1 февраля сообщалось, что в феврале Мбаппе объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 18 3 1 47-14 57
2
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
3
 Барселона 22 14 5 3 44-29 47
4
 Атлетико 22 15 2 5 44-24 47
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 22 7 8 7 28-30 29
11
 Осасуна 22 7 5 10 26-33 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
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 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
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