«Реал» намекнул на трансфер Мбаппе

«Реал» опубликовал видео в соцсети, в котором намекнул на переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В ролике показана дата 2 февраля и отсчет времени. Также в видеозаписи фигурирует слово «новый» и контур черепахи (прозвище Мбаппе. — Прим. «СЭ»).

Скриншот видеоролика.

Ранее 1 февраля сообщалось, что в феврале Мбаппе объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.