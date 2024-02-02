«Реал» намекнул на трансфер Мбаппе
«Реал» опубликовал видео в соцсети, в котором намекнул на переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
В ролике показана дата 2 февраля и отсчет времени. Также в видеозаписи фигурирует слово «новый» и контур черепахи (прозвище Мбаппе. — Прим. «СЭ»).
Скриншот видеоролика.
Ранее 1 февраля сообщалось, что в феврале Мбаппе объявит о том, что не будет продлевать контракт с парижанами и покинет клуб после окончания срока действия соглашения.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.
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|55
|
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|
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|9
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|
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|22
|7
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|10
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|
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|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
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|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
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|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
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38 тур
|2.02
|23:00
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|3.02
|16:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
|3.02
|18:15
|
Гранада – Лас-Пальмас
|- : -
|3.02
|20:30
|
Алавес – Барселона
|- : -
|3.02
|23:00
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|4.02
|16:00
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|4.02
|18:15
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|4.02
|20:30
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|- : -
|5.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|15
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|12
|1
|3
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