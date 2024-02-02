Бакамбу вернулся в ла лигу
«Бетис» объявил о переходе из «Галатасарая» форварда Седрика Бакамбу. 32-летний форвард сборной ДР Конго подписал контракт до 2026 года.
Ранее африканец уже играл в Испании за «Вильярреал» — с 2015 по 2018 год. На его счету 31 гол и 5 голевых передач в 75 матчах ла лиги.
В этом сезоне Бакамбу забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 16 матчах во всех турнирах. На Кубке Африки-2023 он отметился голевой передачей в 4 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|18
|3
|1
|47-14
|57
|
2
|Жирона
|22
|17
|4
|1
|52-25
|55
|
3
|Барселона
|22
|14
|5
|3
|44-29
|47
|
4
|Атлетико
|22
|15
|2
|5
|44-24
|47
|
5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Хетафе
|22
|7
|8
|7
|28-30
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26-33
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.02
|23:00
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|3.02
|16:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
|3.02
|18:15
|
Гранада – Лас-Пальмас
|- : -
|3.02
|20:30
|
Алавес – Барселона
|- : -
|3.02
|23:00
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|4.02
|16:00
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|4.02
|18:15
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|4.02
|20:30
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|- : -
|5.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|15
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|12
|1
|3
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