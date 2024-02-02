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Сегодня, 07:29

Бакамбу вернулся в ла лигу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бетис» объявил о переходе из «Галатасарая» форварда Седрика Бакамбу. 32-летний форвард сборной ДР Конго подписал контракт до 2026 года.

Ранее африканец уже играл в Испании за «Вильярреал» — с 2015 по 2018 год. На его счету 31 гол и 5 голевых передач в 75 матчах ла лиги.

В этом сезоне Бакамбу забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 16 матчах во всех турнирах. На Кубке Африки-2023 он отметился голевой передачей в 4 встречах.

Футбол
ФК Бетис
ФК Галатасарай
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«Севилья» взяла в аренду форварда «Тоттенхэма» Велиса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 18 3 1 47-14 57
2
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
3
 Барселона 22 14 5 3 44-29 47
4
 Атлетико 22 15 2 5 44-24 47
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 22 7 8 7 28-30 29
11
 Осасуна 22 7 5 10 26-33 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 - : -
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 - : -
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 - : -
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 - : -
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 - : -
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 - : -
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
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Р. Вальекано – Севилья
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Реал

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Жирона

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Хетафе

 14
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Реал

 7
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 7
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Вильярреал

 6
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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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 15 2 1
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