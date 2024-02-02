Бакамбу вернулся в ла лигу

«Бетис» объявил о переходе из «Галатасарая» форварда Седрика Бакамбу. 32-летний форвард сборной ДР Конго подписал контракт до 2026 года.

Ранее африканец уже играл в Испании за «Вильярреал» — с 2015 по 2018 год. На его счету 31 гол и 5 голевых передач в 75 матчах ла лиги.

В этом сезоне Бакамбу забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 16 матчах во всех турнирах. На Кубке Африки-2023 он отметился голевой передачей в 4 встречах.