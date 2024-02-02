Лапорта раскрыл детали разговора с Хави после его решения уйти в отставку

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал детали диалога с главным тренером каталонцев Хави после его решения уйти в отставку.

«Я ни в коем случае не буду увольнять Хави [до конца сезона]. Он сказал мне, что ему лучше уйти и он отказывается от оставшегося года по контракту. Я ему ответил, что приму только вариант остаться до конца сезона, только из-за того, что это он.

Новый тренер? Это должен решать Деку, но будущий тренер должен иметь послужной список. Только если мы не примем более творческое решение. Рафа Маркес? Не исключено. Ханси Флик? Спросите Деку», — цитирует Лапорту RAC1.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года.

Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков.