Лапорта раскрыл детали разговора с Хави после его решения уйти в отставку
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал детали диалога с главным тренером каталонцев Хави после его решения уйти в отставку.
«Я ни в коем случае не буду увольнять Хави [до конца сезона]. Он сказал мне, что ему лучше уйти и он отказывается от оставшегося года по контракту. Я ему ответил, что приму только вариант остаться до конца сезона, только из-за того, что это он.
Новый тренер? Это должен решать Деку, но будущий тренер должен иметь послужной список. Только если мы не примем более творческое решение. Рафа Маркес? Не исключено. Ханси Флик? Спросите Деку», — цитирует Лапорту RAC1.
Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года.
Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 47 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|23
|18
|4
|1
|48-15
|58
|
2
|Жирона
|23
|17
|5
|1
|52-25
|56
|
3
|Барселона
|23
|15
|5
|3
|47-30
|50
|
4
|Атлетико
|23
|15
|3
|5
|45-25
|48
|
5
|Атлетик
|23
|13
|6
|4
|42-21
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|9
|10
|4
|32-21
|37
|
7
|Бетис
|23
|8
|11
|4
|26-25
|35
|
8
|Валенсия
|23
|10
|5
|8
|29-27
|35
|
9
|Лас-Пальмас
|23
|9
|5
|9
|23-20
|32
|
10
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|29-31
|30
|
11
|Осасуна
|23
|7
|5
|11
|26-36
|26
|
12
|Алавес
|23
|7
|5
|11
|23-30
|26
|
13
|Р. Вальекано
|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|23
|6
|6
|11
|33-45
|24
|
15
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19-30
|20
|
16
|Сельта
|23
|4
|8
|11
|24-32
|20
|
17
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
18
|Кадис
|23
|2
|11
|10
|15-31
|17
|
19
|Гранада
|23
|2
|6
|15
|23-45
|12
|
20
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22-51
|6
|2.02
|23:00
|
Атлетик – Мальорка
|4 : 0
|3.02
|16:00
|
Валенсия – Альмерия
|2 : 1
|3.02
|18:15
|
Гранада – Лас-Пальмас
|1 : 1
|3.02
|20:30
|
Алавес – Барселона
|1 : 3
|3.02
|23:00
|
Жирона – Р. Сосьедад
|0 : 0
|4.02
|16:00
|
Вильярреал – Кадис
|0 : 0
|4.02
|18:15
|
Осасуна – Сельта
|0 : 3
|4.02
|20:30
|
Бетис – Хетафе
|1 : 1
|4.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|1 : 1
|5.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3