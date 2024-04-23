«Реал» на этой неделе обсудит возможное продление контракта с Васкесом

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, клуб планирует обсудить пролонгацию контракта с 32-летним испанцем на этой неделе. Действующее соглашение Васкеса истекает в конце сезона-2023/24.

21 апреля Васкес забил, отдал голевую передачу и заработал пенальти в класико против «Барселоны» (3:2) в 32-м туре испанской ла лиги. Всего в текущем сезоне в активе полузащитника 2 гола и 6 результативных передач в 32 матчах.