«Севилья» дома обыграла «Мальорку»

«Севилья» в матче 32-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграла «Мальорку» со счетом 2:1.

На голы Юссефа Эн-Несири и Айзека Ромеро гости ответили точным ударом Абдона Пратса.

После этого матча «Севилья» с 37 очками занимает 12-е место в турнирной таблице, «Мальорка» с 31 очком — на 16-й строчке.