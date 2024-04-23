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Сегодня, 11:43

В Испании опубликовали разговор судьи с арбитрами ВАР в скандальном эпизоде матча «Реал» — «Барселона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото Скриншот

Федерация футбола Испании опубликовала запись разговора между главным арбитром и судьями ВАР с матча между «Реалом» и «Барселоной» (3:2) в 32-м туре испанской ла лиги.

Матч обслуживал 43-летний Сесар Сото Градо. На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

Фото Скриншот

Расшифровку разговора опубликовала Marca.

ВАР: «Давай проверим, Сезар. Подожди немного, не возобновляй игру».

Сото Градо: «Подождем. Нет, системы автоматической фиксации гола нет. Мы ждем [решения] ВАР. Возможно, это был гол. Мы проводим проверку.

ВАР: «Серхио, останови в точке, когда мяч в контакте с перчатками Лунина. Подожди секунду, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, у нас нет нужного ракурса.

Сото Градо: «Мы надеемся. Мы не знаем».

ВАР: «Лунин прикрывает телом обзор. Подожди секунду. Мы продолжаем искать подтверждение. Этот ракурс не подходит, этот тоже, этот тоже, следующий, этот тоже, и этот...»

Сото Градо: «Нам не нужно спешить, это очень важное решение, не стоит спешить, проверьте все камеры».

ВАР: «Их больше нет. Мы подтверждаем, что камер больше нет, да?»

Сото Градо: «Мы не спешим, лучше подождать. Мы должны подождать».

ВАР: «Сезар, мы собираемся возобновить игру с подачи углового. У нас нет никаких доказательств, что мяч пересек линию, поэтому возобновите игру с углового. У нас нет доказательств взятия ворот».

Момент у&nbsp;ворот &laquo;Реала&raquo;. Пенальти в ворота «Барсы» в класико с «Реалом» назначен ошибочно, ее гол не засчитан правильно

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что клуб потребует переиграть матч, если будет доказано, что гол каталонцев должен был быть засчитан.

После поражения в класико «Барселона» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Реала» на 11 очков.

Рональд Араухо недоволен решениями арбитра Сото Градо. «Этот матч — парад глупостей. И мы хотим называть себя лучшей лигой в мире...» Испанские СМИ и Хави в огне после судейства в класико
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«Реал» на этой неделе обсудит возможное продление контракта с Васкесом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 32 25 6 1 70-22 81
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 - : -
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 - : -
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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