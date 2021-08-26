«Реал» готов повысить предложение по Мбаппе до 180 миллионов евро

«Реад» не оставляет попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов повысить свое предложение до 180 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

Ранее парижский клуб отверг предложение в размере 160 млн. При этом сам Мбаппе дважды отказывался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает 30 июня 2022 года.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.