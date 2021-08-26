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«Реал» готов повысить предложение по Мбаппе до 180 миллионов евро

17:50
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
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«Реад» не оставляет попыток приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мадридский клуб готов повысить свое предложение до 180 миллионов евро, сообщает Le Parisien.

Ранее парижский клуб отверг предложение в размере 160 млн. При этом сам Мбаппе дважды отказывался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает 30 июня 2022 года.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды, а затем клуб выкупил его за 145 миллионов евро. С тех пор он забил 133 гола и сделал 63 голевые передачи в 174 матчах за парижан.

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Иван Шитик все материалы автора

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