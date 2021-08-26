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«Бетис» взял в аренду форварда «Реала Сосьедад»

17:14
Виллиан Жозе. Фото ФК «Бетис».
Виллиан Жозе. Фото ФК «Бетис».
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«Бетис» на своем официальном сайте объявил об аренде форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

29летний Виллиана Жозе часть прошлого сезона также провел в аренде — в клубе АПЛ «Вулверхэмптоне». Бразилец сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Жозе с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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