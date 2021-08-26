«Бетис» взял в аренду форварда «Реала Сосьедад»

«Бетис» на своем официальном сайте объявил об аренде форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

29летний Виллиана Жозе часть прошлого сезона также провел в аренде — в клубе АПЛ «Вулверхэмптоне». Бразилец сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Жозе с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.