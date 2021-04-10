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«Реал» — «Барселона»: Винисиус и Бензема попали в стартовой состав мадридцев

20:55
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«Реал» примет «Барселону» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Стал известен стартовый состав команды из Мадрида.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисисус, Бензема.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.

Состав «Барселоны» на матч с «Реалом»

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