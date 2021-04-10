Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» — «Барселона»: Месси выйдет в стартовом составе каталонского клуба

20:46
Теги:

«Барселона» сыграет на выезде с «Реалом» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Стал известен стартовый состав каталонской команды.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс, де Йонг, Педри, Дембеле, Месси.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...