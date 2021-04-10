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«Леванте» в гостях с минимальным счетом победил «Эйбар»

21:23
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«Леванте» победил «Эйбар» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Гости переиграли соперника с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

30-й тур

«Эйбар» — «Леванте» — 0:1 (0:1)

Гол: Де Фрутос, 45+2.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Родригес, 62), Альварес, Гарсия (Атиенса, 75), Посо, Кике Гарсия, Серхио Энрич (Педро Леон, 86), Инуи (Кике, 75).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке, Клерк, Постиго, Радойя (Малса, 19), Барди, Рохер (Дукуре, 68), Моралес (Рочина, 68), Гомес (Леон, 83), Де Фрутос (Везу, 84).

Предупреждения: Диоп, 15. Клерк, 17. Постиго, 38. Гарсия, 60. Арбилья, 65.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

10 апреля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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