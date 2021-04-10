«Леванте» в гостях с минимальным счетом победил «Эйбар»
«Леванте» победил «Эйбар» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Гости переиграли соперника с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
30-й тур
«Эйбар» — «Леванте» — 0:1 (0:1)
Гол: Де Фрутос, 45+2.
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Родригес, 62), Альварес, Гарсия (Атиенса, 75), Посо, Кике Гарсия, Серхио Энрич (Педро Леон, 86), Инуи (Кике, 75).
«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке, Клерк, Постиго, Радойя (Малса, 19), Барди, Рохер (Дукуре, 68), Моралес (Рочина, 68), Гомес (Леон, 83), Де Фрутос (Везу, 84).
Предупреждения: Диоп, 15. Клерк, 17. Постиго, 38. Гарсия, 60. Арбилья, 65.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
10 апреля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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