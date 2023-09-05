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Рианчо: «Захаряну нужно побороть страх ошибиться, чтобы заиграть в Испании»

Рианчо высказался об Захаряне
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об Арсене Захаряне.

«Захаряну надо упорно тренироваться, чтобы закрепиться в стартовом составе «Сосьедад». Арсен должен продолжать работать над своими футбольными навыками, включая технику, физическую форму, тактику и психологию. Еще один важный момент: Захаряну нужно побороть страх совершить ошибку. В ла лиге ценятся игроки, которые не боятся смелых решений и ответственности. Эти навыки помогут ему заиграть в Испании на высоком уровне», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. За новую команду Захарян дебютировал в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0). Всего он провел 2 игры в ла лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-zaharyanu-nuzhno-poborot-strah-oshibit-sya-chtoby-zaigrat-v-ispanii/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за жара и температуры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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Севилья – Лас-Пальмас
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Жозе Виллиан

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