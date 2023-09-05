Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за жара и температуры

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали «СЭ» о состоянии полузащитника Арсена Захаряна, который пропустил тренировку команды из-за болезни.

«У Захаряна жар, температура. Врачи решат, когда ему можно будет вновь тренироваться с командой», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин принял участие в двух матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 17 сентября против мадридского «Реала».