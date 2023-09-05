AS: «Барселона» может объявить о продлении контракта с Хави на следующей неделе

«Барселона» близка к продлению контракта с главным тренером команды Хави, утверждает AS.

По данным источника, вопрос о подписании нового соглашения с 43-летним испанцем и его помощниками уже решен. Контракты будут действовать до конца июня 2026 года.

Ожидается, что «Барселона» официально объявит о заключении сделки на следующей неделе, 12 или 13 сентября.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 специалист выиграл вместе с командой чемпионат и Кубок Испании.

Хави является воспитанником «Барселоны», он начал заниматься в академии клуба в 1991 году и покинул команду в июле 2015 года, после чего провел 4 сезона в катарском «Аль-Садде» и начал тренерскую карьеру.