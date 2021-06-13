Рамос встретится с Пересом, чтобы обсудить новый контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос встретится с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить новый контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны проведут переговоры в ближайшее время. Сообщается, что 35-летний испанец хочет получить контракт на два года, или же на один год с опцией продления на еще один сезон.

Sergio #Ramos contract with #RealMadrid expires on June 30. Scheduled a meeting very soon between the centre-back and Florentino Perez to discuss the renewal. Ramos would like 2-years or 1 with option for another season to extend the contract. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 13, 2021

Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года.