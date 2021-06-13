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Хаби Алонсо взял в помощники во вторую команду «Реала Сосьедада» брата

01:35
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Главный тренер второй команды «Реала Сосьедада» Хаби Алонсо определился со специалистом, который станет его помощником. Им стал его родной брат Микель Алонсо, сообщает Marca.

По итогам сезона «Сосьедад» добился повышения в классе и теперь будет выступать в сегунде.

Напомним, что Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б» летом 2019 года. Ранее его связывали слухами с переходом в «Боруссию» из Менхегладбаха, однако испанец продлил контракт с басками до 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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