Хаби Алонсо взял в помощники во вторую команду «Реала Сосьедада» брата
01:35
Главный тренер второй команды «Реала Сосьедада» Хаби Алонсо определился со специалистом, который станет его помощником. Им стал его родной брат Микель Алонсо, сообщает Marca.
По итогам сезона «Сосьедад» добился повышения в классе и теперь будет выступать в сегунде.
Напомним, что Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б» летом 2019 года. Ранее его связывали слухами с переходом в «Боруссию» из Менхегладбаха, однако испанец продлил контракт с басками до 2022 года.
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