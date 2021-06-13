Хаби Алонсо взял в помощники во вторую команду «Реала Сосьедада» брата

Главный тренер второй команды «Реала Сосьедада» Хаби Алонсо определился со специалистом, который станет его помощником. Им стал его родной брат Микель Алонсо, сообщает Marca.

По итогам сезона «Сосьедад» добился повышения в классе и теперь будет выступать в сегунде.

Напомним, что Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б» летом 2019 года. Ранее его связывали слухами с переходом в «Боруссию» из Менхегладбаха, однако испанец продлил контракт с басками до 2022 года.