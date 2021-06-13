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Азар высказался о смехе после вылета из ЛЧ от «Челси»

09:19
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Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, как отреагировали игроки мадридского клуба на ситуацию после вылета команды из 1/2 финала Лиги чемпионов от «Челси».

После игры бельгиец с бывшими партнерами по «Челси» смеялся. Многие сочли это поведение неправильным и раскритиковали Азара.

«Это было неправильно, да. Менди и Зума даже не сказали ничего смешного, но я играл с Зума и знаком с Менди. Когда ты встречаешься с друзьями, то тебе всегда весело.

От игроков «Реала» получил несколько звонком, но у нас хорошая атмосфера в клубе, хорошие отношения. Поэтому я хочу остаться в «Реале», — цитирует Азара Het Nieuwsblad.

Дополнительная информация:

https://www.nieuwsblad.be/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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