Агент Монтеса — о переходе игрока в РПЛ: «До сентября все может произойти»

Агент Серхио Визуете ответил на вопрос о том, может ли защитник «Альмерии» Сесар Монтес продолжить карьеру в России.

Ранее СМИ сообщали, что к мексиканскому футболисту есть интерес из России. При этом летом 2023 года в услугах Сесара было заинтересовано «Динамо», но он в итоге перешел в «Альмерию».

«Россия? Все возможно, но пока ничего конкретного. До сентября все может произойти», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 22 матча за свою команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.