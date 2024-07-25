Деку провел встречу с агентами Ольмо

Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с представителями полузащитника «Лейпциг» Даниэля Ольмо, сообщает Jijantes FC в Twitter. Переговоры проходили два с половиной часа.

Ранее стало известно, что каталонцы готовы подписать с 26-летним испанцем контракт на 6 лет.

В прошлом сезоне Ольмо в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.