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Сегодня, 05:58

Деку провел встречу с агентами Ольмо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку встретился с представителями полузащитника «Лейпциг» Даниэля Ольмо, сообщает Jijantes FC в Twitter. Переговоры проходили два с половиной часа.

Ранее стало известно, что каталонцы готовы подписать с 26-летним испанцем контракт на 6 лет.

В прошлом сезоне Ольмо в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.

Дани Ольмо. «Барселона» предложила Ольмо контракт на 6 лет
Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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