Тренер сборной Испании: «Ямаль должен повзрослеть и приобретать новые ценности»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о будущем 16-летнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Мы говорили ему сохранять спокойствие, быть терпеливым — это займет много времени, потому что те же люди, которые льстят ему и хвалят его, не постыдятся сказать обратное.
Он должен стать сильнее на личностном уровне, продолжать расти как личность, приобретать новые ценности. Благодаря этому он будет расти в профессиональном плане», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.
На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей за сборную Испании, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Он получил приз лучшему молодому игроку турнира.
Испанец стал самым подорожавшим футболистом по итогам чемпионата Европы в Германии. Сейчас его стоимость оценивается в 120 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Реал
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|0-0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -