«Барселона» обеспокоена травмой де Йонга

«Барселона» переживает о травме полузащитника Френки де Йонга, которую он получил в апрельском матче ла лиги. С тех пор он не возвращался на поле.

По данным журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» серьезно обеспокоены проблемой де Йонга с лодыжкой. Восстановление может затянуться.

Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего за клуб он провел 213 матчей, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.