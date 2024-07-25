«Барселона» обеспокоена травмой де Йонга
«Барселона» переживает о травме полузащитника Френки де Йонга, которую он получил в апрельском матче ла лиги. С тех пор он не возвращался на поле.
По данным журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» серьезно обеспокоены проблемой де Йонга с лодыжкой. Восстановление может затянуться.
Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года. Всего за клуб он провел 213 матчей, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го.
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15
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17
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18
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
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Сельта – Алавес
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
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Осасуна – Леганес
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|17.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
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Вальядолид – Эспаньол
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Вильярреал – Атлетико
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