Перес — Начо Фернандесу: «Реал» всегда будет твоим домом»
Президент «Реала» Флорентино Перес произнес трогательную речь на прощальном мероприятии в честь экс-защитника и капитана команды Начо Фернандеса.
«Сегодня волнующий день для болельщиков «Реала», поскольку они прощаются с одним из своих величайших игроков, для которого характерны самоотверженность, талант и преданность. Он знал, как защитить ценности нашего клуба. Дорогой Начо, я хочу сказать тебе, что мы гордимся тем, что всегда могли рассчитывать на тебя. Мы все гордимся тем мальчиком, который осуществил свою мечту играть в основе «Реала». Этот клуб всегда будет твоим домом», — приводит Marca слова Переса.
Фернандес является воспитанником «королевского клуба» и провел за него более 350 матчей, в которых забил 19 голов. В составе «Реала» защитник стал шестикратным победителем Лиги чемпионов и четырехкратным чемпионом Испании. 34-летний футболист продолжит свою карьеру в саудовской «Аль-Кадисии».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -