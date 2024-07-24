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Перес — Начо Фернандесу: «Реал» всегда будет твоим домом»

Алина Савинова
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Президент «Реала» Флорентино Перес произнес трогательную речь на прощальном мероприятии в честь экс-защитника и капитана команды Начо Фернандеса.

«Сегодня волнующий день для болельщиков «Реала», поскольку они прощаются с одним из своих величайших игроков, для которого характерны самоотверженность, талант и преданность. Он знал, как защитить ценности нашего клуба. Дорогой Начо, я хочу сказать тебе, что мы гордимся тем, что всегда могли рассчитывать на тебя. Мы все гордимся тем мальчиком, который осуществил свою мечту играть в основе «Реала». Этот клуб всегда будет твоим домом», — приводит Marca слова Переса.

Фернандес является воспитанником «королевского клуба» и провел за него более 350 матчей, в которых забил 19 голов. В составе «Реала» защитник стал шестикратным победителем Лиги чемпионов и четырехкратным чемпионом Испании. 34-летний футболист продолжит свою карьеру в саудовской «Аль-Кадисии».

Источник: Marca
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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