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Нападающий «Атлетико» Феликс не будет тренироваться вместе с командой

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Крайний нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс вернулся в Мадрид, однако будет тренироваться отдельно от команды.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Барселону» на правах аренды.

По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Атлетико» не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Феликсом.

Феликс перешел в «Атлетико» в июле 2019 года из «Бенфики» за 127,2 миллиона евро. В общей сложности футболист провел за «матрасников» 131 матч, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2029 года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро по расчетам портала Transfermarkt.

Жоау Феликс
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