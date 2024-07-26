Нападающий «Атлетико» Феликс не будет тренироваться вместе с командой
Крайний нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс вернулся в Мадрид, однако будет тренироваться отдельно от команды.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Барселону» на правах аренды.
По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, «Атлетико» не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Феликсом.
Феликс перешел в «Атлетико» в июле 2019 года из «Бенфики» за 127,2 миллиона евро. В общей сложности футболист провел за «матрасников» 131 матч, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2029 года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро по расчетам портала Transfermarkt.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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