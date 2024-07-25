Унаи Симон рассказал, что горд быть одноклубником Нико Уильямса

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон заявил, что горд быть одноклубником Нико Уильямса и считает, что никто не должен осуждать форварда за уход в другой клуб.

«Для него это были очень сложные полтора месяца. Он каждый день читал новости о себе, о которых сам не знал. Надумывал всякое, потому что 90 процентов слухов были надуманы. Давление, под которым оказался 22-летний парень, непростое, и его единственная вина в том, что он был одним из лучших нападающих Европы и лучшим нападающим Евро вместе с Ламином Ямалем», — цитирует Симона испанская Mundo Deportivo.

Также голкипер рассказал, как относится к недовольству болельщиков из-за вероятного ухода Уильямса.

«Конечно, я это понимаю. Это нормально. Но мы не можем притворяться, что все игроки останутся у нас — Де Маркос, Унаи Симон, Вивиан, Сансет, Муньяин ... Это утопия. Каждый из нас такой, какой он есть, и мы должны уважать решения, которые принимают игроки. Всякий раз, когда Нико или любой другой игрок носит футболку «Атлетика», он отдает все ради этой эмблемы.

Мы должны гордиться тем, что в наших рядах есть, возможно, лучший нападающий Европы. Получать от этого удовольствие. Я понимаю, что есть большая усталость от постоянных продаж игроков, но не разделяю ее. Потому что я все это время живу с Нико и думаю, что он ребенок, который заслуживает отдыха и разрядки», — добавил Симон.

Ранее сообщалось, что в трансфере 22-летнего Уильямса заинтересована «Барселона».