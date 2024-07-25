Унаи Симон рассказал, что горд быть одноклубником Нико Уильямса
Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон заявил, что горд быть одноклубником Нико Уильямса и считает, что никто не должен осуждать форварда за уход в другой клуб.
«Для него это были очень сложные полтора месяца. Он каждый день читал новости о себе, о которых сам не знал. Надумывал всякое, потому что 90 процентов слухов были надуманы. Давление, под которым оказался 22-летний парень, непростое, и его единственная вина в том, что он был одним из лучших нападающих Европы и лучшим нападающим Евро вместе с Ламином Ямалем», — цитирует Симона испанская Mundo Deportivo.
Также голкипер рассказал, как относится к недовольству болельщиков из-за вероятного ухода Уильямса.
«Конечно, я это понимаю. Это нормально. Но мы не можем притворяться, что все игроки останутся у нас — Де Маркос, Унаи Симон, Вивиан, Сансет, Муньяин ... Это утопия. Каждый из нас такой, какой он есть, и мы должны уважать решения, которые принимают игроки. Всякий раз, когда Нико или любой другой игрок носит футболку «Атлетика», он отдает все ради этой эмблемы.
Мы должны гордиться тем, что в наших рядах есть, возможно, лучший нападающий Европы. Получать от этого удовольствие. Я понимаю, что есть большая усталость от постоянных продаж игроков, но не разделяю ее. Потому что я все это время живу с Нико и думаю, что он ребенок, который заслуживает отдыха и разрядки», — добавил Симон.
Ранее сообщалось, что в трансфере 22-летнего Уильямса заинтересована «Барселона».
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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|0-0
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -