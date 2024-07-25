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Аспиликуэта назвал Мбаппе очень сильным футболистом

Виктория Кравченко
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Защитник «Атлетико» и сборной Испании Сесар Аспиликуэта поделился мнением о нападающем сборной Франции и «Реала» Килиане Мбаппе.

«Он очень сильный игрок. Вы должны защищаться всей командой. В дуэлях необходимо быть сильным. Он мощный и в пространстве наносит много урона, он из тех игроков, которые требуют от тебя максимума», — цитирует Аспиликуэту AS.

Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

Килиан Мбаппе
Сесар Аспиликуэта
ФК Реал
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