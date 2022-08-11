Миранда об отказе Морено переходить в «Ноттингем»: «Мы хотели, чтобы Алекс остался в «Бетисе»
Защитник «Бетиса» Хуан Миранда прокомментировал решение одноклубника Алекса Морено отказаться от перехода в «Ноттингем Форест» и остаться в испанском клубе.
«Каждый сезон стараюсь расти. Я молод и стараюсь многому научиться у Алекса. Он опытнее и играет на моей позиции. Он отличный игрок. Правда в том, что мы хотели, чтобы Алекс остался. Он был очень важным игроком в прошлом сезоне, и это пригодится как мне, так и команде», — приводит Marca слова Миранды.
29-летний Морено выступает за «Бетис» с августа 2019 года. В прошлом сезоне испанец забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.
22-летний Миранда перешел в «Бетис» из «Барселоны» летом в 2021 году после аренды в севильском клубе. В прошедшем сезоне испанец провел 23 матча за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0-0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -