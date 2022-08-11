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Миранда об отказе Морено переходить в «Ноттингем»: «Мы хотели, чтобы Алекс остался в «Бетисе»

Миранда хотел, чтобы Морено остался в «Бетисе»
Алексей Еремин
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Защитник «Бетиса» Хуан Миранда прокомментировал решение одноклубника Алекса Морено отказаться от перехода в «Ноттингем Форест» и остаться в испанском клубе.

«Каждый сезон стараюсь расти. Я молод и стараюсь многому научиться у Алекса. Он опытнее и играет на моей позиции. Он отличный игрок. Правда в том, что мы хотели, чтобы Алекс остался. Он был очень важным игроком в прошлом сезоне, и это пригодится как мне, так и команде», — приводит Marca слова Миранды.

29-летний Морено выступает за «Бетис» с августа 2019 года. В прошлом сезоне испанец забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

22-летний Миранда перешел в «Бетис» из «Барселоны» летом в 2021 году после аренды в севильском клубе. В прошедшем сезоне испанец провел 23 матча за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/betis/2022/08/11/62f52ea1e2704e98318b45a1.html
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