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Главный тренер «Осасуны Аррасете о матче с «Севильей»: «В ожидании игры с очень жестким соперником»

Главный тренер «Осасуны Аррасете назвал «Севилью очень жестким соперником
Алексей Еремин
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Главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасете поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

«Севилья» — физически мощная команда, которая очень хорошо играет под руководством Хулена Лопетеги. Они добиваются своих целей год за годом. Это правда, что он потерял двух центральных защитников, но я в ожидании матча с очень жестким соперником. Посмотрим, сможем ли мы вести аккуратную игру и не совершать ошибок, которые против такой команды стоят очень дорого", — приводит Marca слова Аррасете.

В марте «Осасуна» продлила контракт с главным тренером Аррасете. Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2024 года. 43-летний Аррасате работает в испанском клубе с 2018 года. Именно под его руководством команда вернулась в ла лигу.

Матч между «Осасуной» и «Севильей» пройдет на домашней арене памплонского клуба 12 августа. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/osasuna/2022/08/11/62f4f94422601dfc3f8b45c3.html
Хулен Лопетеги
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ФК Севилья
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