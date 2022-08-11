Главный тренер «Осасуны Аррасете о матче с «Севильей»: «В ожидании игры с очень жестким соперником»
Главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасете поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
«Севилья» — физически мощная команда, которая очень хорошо играет под руководством Хулена Лопетеги. Они добиваются своих целей год за годом. Это правда, что он потерял двух центральных защитников, но я в ожидании матча с очень жестким соперником. Посмотрим, сможем ли мы вести аккуратную игру и не совершать ошибок, которые против такой команды стоят очень дорого", — приводит Marca слова Аррасете.
В марте «Осасуна» продлила контракт с главным тренером Аррасете. Новое соглашение со специалистом рассчитано до лета 2024 года. 43-летний Аррасате работает в испанском клубе с 2018 года. Именно под его руководством команда вернулась в ла лигу.
Матч между «Осасуной» и «Севильей» пройдет на домашней арене памплонского клуба 12 августа. Начало игры — 22.00 по московскому времени.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
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|0
|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0-0
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7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
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|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
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13
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|0-0
|0
|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -