Янузай стал игроком «Лас-Пальмаса»
Нападающий «Севильи» Аднан Янузай продолжит карьеру в «Лас-Пальмасе». Клуб арендовал 29-летнего бельгийца на один сезон.
Бельгийский форвард с 2017 года играет в Испании. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и дортмундскую «Боруссию».
В сезоне-2023/25 Янузай сыграл всего в 11 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
Источник: https://
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18
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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