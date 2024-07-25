Янузай стал игроком «Лас-Пальмаса»

Нападающий «Севильи» Аднан Янузай продолжит карьеру в «Лас-Пальмасе». Клуб арендовал 29-летнего бельгийца на один сезон.

Бельгийский форвард с 2017 года играет в Испании. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и дортмундскую «Боруссию».

В сезоне-2023/25 Янузай сыграл всего в 11 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.