Романо: Рюдигер не намерен уезжать в Саудовскую Аравию, «Реал» считает его неприкасаемым
Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер не рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Ранее игрок получил предложения о трансфере от «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада», однако Рюдигер полностью сосредоточен на проекте мадридского клуба. Отмечается, что руководство «Реала» считает немецкого футболиста неприкасаемым.
В прошлом сезоне Рюдигер принял участие в 48 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт 31-летнего защитника со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро по расчетам портала Transfermarkt.
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|Реал
|0
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|0
|0-0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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