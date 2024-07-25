«Реал» намерен подписать защитника «Аль-Насра» Лапорта
Защитник сборной Испании и «Аль-Насра» Эмерик Лапорт может стать игроком мадридского «Реала», сообщает AS.
По данным источника, саудовский клуб готов расстаться с 30-летним футболистом, однако планирует выручить за него потраченные 27 миллионов евро. Сам Лапорт воодушевлен возможностью перехода в «Реал» и ради этого может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом.
Лапорт перешел в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе прошлого года, подписав трехлетний контракт. Рыночная стоимость испанца оценивается в 20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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|0
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5
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|0-0
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6
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12
|Хетафе
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
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|0
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|0-0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
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|0-0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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19
|Вальядолид
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|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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