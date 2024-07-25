«Реал» намерен подписать защитника «Аль-Насра» Лапорта

Защитник сборной Испании и «Аль-Насра» Эмерик Лапорт может стать игроком мадридского «Реала», сообщает AS.

По данным источника, саудовский клуб готов расстаться с 30-летним футболистом, однако планирует выручить за него потраченные 27 миллионов евро. Сам Лапорт воодушевлен возможностью перехода в «Реал» и ради этого может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом.

Лапорт перешел в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе прошлого года, подписав трехлетний контракт. Рыночная стоимость испанца оценивается в 20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.