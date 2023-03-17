Президент ФИФА высказался об обвинениях в адрес «Барселоны» о подкупе арбитров

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о ситуации с «Барселоной», которую обвиняют в оформлении платежей бывшему заместителю председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Негрейры.

«ФИФА наблюдает за всем, что происходит в футболе, и, когда возникают негативные ситуации, мы обеспокоены, потому что клубы, особенно большие, делают очень много для нашего вида спорта в мире. Историю из Испании нужно проанализировать. В Италии также были моменты, которые вредят футболу. Мы все должны действовать, искать решения», — приводит слова Инфантино El Pais.

Двух бывших президентов «Барселоны» подозревают в коррупции и искажении фактов в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.