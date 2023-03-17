Хавбек «Барселоны» де Йонг: «Я играю в клубе моей мечты. Хочу остаться здесь на долгие годы»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о реконструкции домашнего стадиона каталонской команды.

«Я надеюсь у меня получится сыграть на новом «Камп Ноу». «Барселона» — клуб моей мечты, я хотел бы остаться здесь на долгие годы. Мне кажется, стадион должен получится невероятным. Проект выглядит впечатляюще», — приводит слова де Йонга итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» запустила реконструкцию стадиона в 2021 году. Позже СМИ сообщали, что руководство приняло решение приостановить проект из-за кризисных явлений в экономике.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона должна быть завершена к концу 2025 года.