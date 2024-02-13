Представитель Захаряна: «У Арсена скоро будут результативные действия, его игра улучшается»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, оценил игру футболиста за команду.

В сезоне-2023/24 20-летний хавбек сделал одну результативную передачу в 25 матчах за клуб.

«На Арсена никак не давит его нерезультативность. Он играет так, как играет. Это надуманная история. Голы и голевые рано или поздно будут, он это понимает. Игра Арсена улучшается от игры к игре, скоро будут результативные действия», — приводит Metaratings слова Голубина.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Россиянин подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.