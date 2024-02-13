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Кроос — о том, уйдет ли он из «Реала» по окончании сезона: «Я пока ничего не решил»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тони Кроос.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что пока еще не определился с решением по поводу продления контракта с клубом.

Нынешнее соглашение мадридцев с 34-летним немцем действует до конца июня 2024 года.

«Я всегда говорю правду, и правда сейчас заключается в том, что я не знаю. Я думаю о том, чего я хочу, и пока еще ничего не решил. Я очень радуюсь, когда слышу, что люди хотят, чтобы я остался еще на год в «Реале», но все зависит от множества вещей. Я хочу завершить карьеру на самом высоком уровне. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Думаю, я заслужил еще немного времени, чтобы подумать о своем решении, я не хочу ошибиться», — приводит Goal слова Крооса.

Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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38 тур
16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 - : -
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 - : -
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 - : -
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Джуд Беллингем

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 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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