Кроос — о том, уйдет ли он из «Реала» по окончании сезона: «Я пока ничего не решил»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что пока еще не определился с решением по поводу продления контракта с клубом.

Нынешнее соглашение мадридцев с 34-летним немцем действует до конца июня 2024 года.

«Я всегда говорю правду, и правда сейчас заключается в том, что я не знаю. Я думаю о том, чего я хочу, и пока еще ничего не решил. Я очень радуюсь, когда слышу, что люди хотят, чтобы я остался еще на год в «Реале», но все зависит от множества вещей. Я хочу завершить карьеру на самом высоком уровне. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Думаю, я заслужил еще немного времени, чтобы подумать о своем решении, я не хочу ошибиться», — приводит Goal слова Крооса.

Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.