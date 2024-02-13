Хаби Алонсо может возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», попал в число кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, сине-гранатовые следят за работой Алонсо в немецком клубе. Его рассматривают в качестве замены Хави на посту главного тренера.

Однако отмечается, что 42-летний Хаби не является приоритетным вариантом для «Барселоны».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Байера» может уйти на аналогичный пост в «Ливерпуль».

Хави в январе 2024 года объявил, что покинет «Барсу» по окончании сезона. После 24 туров каталонцы с 51 очком занимают третье место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.