Кроос о звании игрока года от ФИФА: «ЧМ играет важную роль, там Месси был выдающимся игроком»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о результатах голосования за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Во время проведения чемпионата мира, этот турнир всегда играет важную роль, когда дело доходит до наград. Там Месси был выдающимся игроком. Так что это не стало неожиданностью», — сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

Месси стал лучшим игроком мира после подсчета голосов всех участников. В тройку также попали нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе и его соотечественник — форвард «Реала» Карим Бензема.

Месси занял первое место у всех участников голосования The Best.