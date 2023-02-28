Месси: «Спасибо 45 миллионам аргентинцев и всем, кто дал мне возможность выиграть эту награду»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси после получения награды игроку года версии ФИФА в соцсетях поблагодарил тренеров, товарищей по команде, друзей и жителей Аргентины за поддержку.

«Я благодарен всем, кто дал мне возможность выиграть этот приз. Всей сборной Аргентины, моей семье и друзьям, а также 45 миллионам аргентинцев, которые нам доверяли. Поздравляю победителей в других номинациях — Лионеля Скалони и Эмилиано Мартинеса. Они это заслужили, — написал Месси.

На церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года был признан Месси. Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал вторым, нападающий французской сборной и «Реала» Карим Бензема стал третьим.

35-летний Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу — 2022. По итогам турнира он стал лучшим игроком.