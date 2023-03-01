Анчелотти заявил, что «Реал» сделал выводы из поражения от «Барселоны» в Суперкубке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны» заявил, что команда провела работу над ошибками после поражения в финале Суперкубка со счетом 1:3.

«Мы сделали выводы после того матча, провели работу над ошибками. В Суперкубке нам не хватило целеустремленности, были индивидуальные ошибки, но сейчас этого не повторится, — приводит слова 63-летнего итальянского специалиста Football Espana. — Мы близки к победе в важном турнире и готовы выкладываться на поле. Да, это не решающая игра, но мы хотим получить преимущество перед ответной встречей».

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в четверг, 2 марта, начало в 23:00 (мск).