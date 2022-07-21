Педри считает, что «Барселона» сможет хорошо выступить в новом сезоне

Полузащитник «Барселоны» Педри считает, что каталонский клуб сможет хорошо выступить в новом сезоне благодаря стартовому составу и новым игрокам в команде.

«Новые подписания смогут сделать нашу игру интересней. Жду новый сезон с энтузиазмом, и мы действительно с нетерпением ждем начала чемпионата», — цитирует Marca Педри.

Ранее «Барселона» провела пресс-конференцию по случаю подписания контракта с новичком клуба Рафиньей.

В прошедшем сезоне Педри забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.