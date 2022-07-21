Педри считает, что «Барселона» сможет хорошо выступить в новом сезоне
Полузащитник «Барселоны» Педри считает, что каталонский клуб сможет хорошо выступить в новом сезоне благодаря стартовому составу и новым игрокам в команде.
«Новые подписания смогут сделать нашу игру интересней. Жду новый сезон с энтузиазмом, и мы действительно с нетерпением ждем начала чемпионата», — цитирует Marca Педри.
Ранее «Барселона» провела пресс-конференцию по случаю подписания контракта с новичком клуба Рафиньей.
В прошедшем сезоне Педри забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 21 матче за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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11
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12
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|0
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13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
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|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
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Атлетик – Мальорка
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|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
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|22:30
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