Новый контракт Облака с «Атлетико» будет действовать до 2025 года

Вратарь «Атлетико» Ян Облак продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 29-летнего словенца будет действовать до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» повысит зарплату голкипера до 12 миллионов евро в год.

Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.