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Сегодня, 08:15

Новый контракт Облака с «Атлетико» будет действовать до 2025 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 29-летнего словенца будет действовать до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» повысит зарплату голкипера до 12 миллионов евро в год.

Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Ян Облак
Футбол
ФК Атлетико
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