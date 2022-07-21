Хави присоединился к «Барселоне» в турне по США

Главный тренер «Барселоны» Хави присоединился к команде в турне по США, сообщает Marca. Ранее испанскому специалисту отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране, когда был игроком катарского «Аль-Садда».

Тренер каталонской команды пропустил первый матч «Барселоны» против «Интер Майами», хотя он оставался на связи с клубом, как сообщил Серхио Бускетс на пресс-конференции на этой неделе.

Хави сможет приступить к работе со своей командой и подготовиться к матчу с «Реалом» в Лас-Вегасе.