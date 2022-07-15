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Сегодня, 17:11

«Барселона» представила Рафинью в качестве игрока клуба

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Рафинья.
Фото ФК Барселона

«Барселона» провела пресс-конференцию по случаю подписания контракта с новичком клуба Рафиньей.

«Я начал следить за «Барсой», когда в клуб перешел Роналдиньо. Все, чего он достиг здесь, сильно повлияло на мое решение перейти. Я всегда об этом мечтал», — сказал Рафинья на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за футболиста 58 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 67 миллионов евро. Личный контракт игрока рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Лидс». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 45 миллионов евро.

ФК Барселона
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