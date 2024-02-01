Подписанный на салфетке первый контракт Месси с «Барселоной» выставили на аукцион

Первый контракт форварда Лионеля Месси с «Барселоной», подписанный на салфетке, выставили на аукцион.

14 декабря 2000 года 13-летний аргентиец подписал соглашение с каталонцами на обычной салфетке в ресторане. Стартовая цена лота — 350 тысяч евро.

Первый контракт Месси.

Месси выступал за «Барселону» до 2021 года. Вместе с каталонцами форвард завоевал 35 титулов, в том числе став 10-кратным чемпионом Испании и 4-кратным обладателем Лиги чемпионов.