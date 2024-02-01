1 февраля «Хетафе» на домашнем стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» примет мадридский «Реал» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Хетафе» — «Реал» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 23.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Хетафе» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги после 21 игры. «Реал» тренера Карло Анчелотти идет на второй строчке в чемпионате Испании с 54 баллами после 21 встречи. В последний раз команды встречались 2 сентября 2023 года. Тогда мадридцы дома победили «Хетафе» со счетом 2:1.

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