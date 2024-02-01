«Атлетико» выиграл у «Райо Вальекано» и обошел «Барселону» в таблице

«Атлетико» выиграл у «Райо Вальекано» в матче 20-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

На 35-й минуте встречи защитник Рейнилду вывел хозяев вперед. Однако еще до перерыва гости отыгрались — забил Гарсия. На 81-й минуте Мемфис Депай забил второй гол «матрасников», но его отменили из-за офсайда. Спустя 10 минут голландец все же забил без нарушения правил и принес своей команде победу.

«Атлетико» набрал 47 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, опередив «Барселону». «Райо Вальекано» с 24 очками идет на 13-й строчке.