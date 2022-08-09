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Сегодня, 09:25

Пике аннулирует новый контракт с «Барселоной», чтобы клуб дозаявил новичков

Иван Торопцев
Корреспондент
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Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу, сообщает Sport.es.

35-летний испанец готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020 года при предыдущем президенте клуба, Жозепе Бартомеу. По соглашению, рассчитанному до конца июня 2024 года, футболист должен был гарантированно получить 28 миллионов евро, а также мог заработать еще 12 миллионов евро в виде бонусов.

В «Барселоне» считают, что контракт Пике, а также соглашения с Марком-Андре тер Штегеном, Френки де Йонгом и Клеманом Лангле были подписаны с нарушением законодательства. Пике — первый из футболистов, кто согласился пойти на уступки, аннулировать контракт и подписать новый с пониженной зарплатой. Благодаря этому «Барселона» сможет заявить всех новичков команды, подписанных этим летом. До этого клуб не мог это сделать из-за проблем с потолком зарплат.

Этим летом «Барселона» подписала защитников Андреаса Кристенсена и Жюля Кунде, полузащитников Франка Кессье и Рафинью, а также форварда Роберта Левандовски. Кроме этого, клуб переподписал полузащитника Серхи Роберто и нападающего Усмана Дембеле, чьи предыдущие контракты с клубом истекли. Каталонцы не могут заявить всех семерых игроков из-за финансовых проблем.

Источник: https://www.sport.es/en/news/barca/gerard-pique-has-agreed-to-lower-his-salary-at-barca-14247264
Жерар Пике
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