Пике аннулирует новый контракт с «Барселоной», чтобы клуб дозаявил новичков
Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь клубу, сообщает Sport.es.
35-летний испанец готов аннулировать свой контракт, подписанный в октябре 2020 года при предыдущем президенте клуба, Жозепе Бартомеу. По соглашению, рассчитанному до конца июня 2024 года, футболист должен был гарантированно получить 28 миллионов евро, а также мог заработать еще 12 миллионов евро в виде бонусов.
В «Барселоне» считают, что контракт Пике, а также соглашения с Марком-Андре тер Штегеном, Френки де Йонгом и Клеманом Лангле были подписаны с нарушением законодательства. Пике — первый из футболистов, кто согласился пойти на уступки, аннулировать контракт и подписать новый с пониженной зарплатой. Благодаря этому «Барселона» сможет заявить всех новичков команды, подписанных этим летом. До этого клуб не мог это сделать из-за проблем с потолком зарплат.
Этим летом «Барселона» подписала защитников Андреаса Кристенсена и Жюля Кунде, полузащитников Франка Кессье и Рафинью, а также форварда Роберта Левандовски. Кроме этого, клуб переподписал полузащитника Серхи Роберто и нападающего Усмана Дембеле, чьи предыдущие контракты с клубом истекли. Каталонцы не могут заявить всех семерых игроков из-за финансовых проблем.
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|Барселона
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3
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4
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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Осасуна – Севилья
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|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
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|15.08
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Атлетик – Мальорка
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|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
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|22:30
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Бетис – Эльче
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