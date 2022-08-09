Из «Барселоны» этим летом уйдет либо Депай, либо Обамеянг
Из «Барселоны» этим летом уйдет либо нападающий Мемфис Депай, либо форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 28-летний нидерландец ведет переговоры с каталонским клубом о том, чтобы получить статус свободного агента.
Отмечается, что нападающий намерен перейти лишь в топ-клуб.
Ранее сообщалось, что интерес к Депаю проявляет «Ювентус».
В прошедшем сезоне Депай забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Атлетико
|0
|0
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|0
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4
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|0
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|0
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|0
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|0
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10
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11
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12
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
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|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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