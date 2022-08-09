Из «Барселоны» этим летом уйдет либо Депай, либо Обамеянг

Из «Барселоны» этим летом уйдет либо нападающий Мемфис Депай, либо форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний нидерландец ведет переговоры с каталонским клубом о том, чтобы получить статус свободного агента.

Отмечается, что нападающий намерен перейти лишь в топ-клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к Депаю проявляет «Ювентус».

В прошедшем сезоне Депай забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.