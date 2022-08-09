Игроки «Барселоны» вернут заработанные при подписании нового контракта деньги, если соглашения признают незаконными
Трем игрокам «Барселоны» придется вернуть заработанные при подписании нового контракта деньги, если их соглашения в суде будут признаны незаконными, сообщает журналист Роджер Торелло.
По информации источника, речь идет о вратаре Марке-Андре тер Штегене, защитнике Клемане Лангле и полузащитнике Френки де Йонге.
Отмечается, что руководство каталонского клуба считает, что игроки заключили сделки в октябре 2020 года с нарушением законодательства.
Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Жерар Пике аннулирует новый контракт с каталонским клубом, чтобы помочь сине-гранатовым заявить новых игроков.
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0
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19
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|12.08
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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