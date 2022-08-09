Игроки «Барселоны» вернут заработанные при подписании нового контракта деньги, если соглашения признают незаконными

Трем игрокам «Барселоны» придется вернуть заработанные при подписании нового контракта деньги, если их соглашения в суде будут признаны незаконными, сообщает журналист Роджер Торелло.

По информации источника, речь идет о вратаре Марке-Андре тер Штегене, защитнике Клемане Лангле и полузащитнике Френки де Йонге.

Отмечается, что руководство каталонского клуба считает, что игроки заключили сделки в октябре 2020 года с нарушением законодательства.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Жерар Пике аннулирует новый контракт с каталонским клубом, чтобы помочь сине-гранатовым заявить новых игроков.