Перишич назвал защитника, который произвел на него наибольшее впечатление

Полузащитник «Интера» Иван Перишич назвал игрока «Реала» Серхио Рамоса одним из самых сильных защитников.

«За всю карьеру я сталкивался со многими сильными защитниками. Наибольшее впечатления на меня произвел Серхио Рамос», — цитирует Рамоса Football Italia.

Рамос играет в составе «Реала» с 2005 года. Сообщалось, что футболист может покинуть команду так, как не может договориться с клубом о новом контракте. Главным претендентом на испанца является «ПСЖ».