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Куман разочарован выступлением полузащитника «Барселоны» Тринкана

21:20
Роналд Куман. Фото Reuters
Роналд Куман. Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не доволен новичками каталонского клуба, сообщает Marca.

Специалист разочарован результатами игроков, которые появились в команде в начале текущего сезона, за исключением Педри. Куман провел разговор с полузащитником Франсишку Тринканом после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Корнельей» (2:0), в котором футболист сыграл 74 минуты. Голландец высказал игроку все претензии, касаемо его выступления.

21-летний португалец сыграл за команду 25 матчей, сделав 1 результативную передачу. Его трансфер стоил «Барселоне» 31 миллион евро.

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